Пользователь 1 подает объявление и вводит свой e-mail. Другой - отвечает на это объявление: вводит свои данные на сайте и нажимает отправить. Пользователю 1 на почту приходит письмо уже как бы от имени Пользователя 2 ...
Api Kudago.ru
Нужно подключить сайт к сервису KUDA GO
Сайт самопис php
https://docs.google.com/document/d/1b_MV2wfUgq0O9L-xjuPsbLlaVYJqNkSotaARvfBShS8/edit?usp=sharing
Заявки фрилансеров
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