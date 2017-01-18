Поправить скрипт, убрать округление цены, joomla, virtuemart

На сайте сделана доработка в виде акции, старая цена перечеркнута, новая цена считается как X*0.85, при этом старая цена отображается с округлением до 10 000:

http://c2n.me/3GonpWJ

В связи с деноминацией из цен нужно убрать 0000.

Если это сделать старая цена отображается неправильно за счет округления:

http://c2n.me/3Gonj0U

Что сделать:

- Убрать округление до 10 000;

- Отображать цены с точностью до сотых (XX,YY);

- Изменить идентификатор валюты с "руб." на "BYN" (56,00 BYN);

- Акция должна работать;

Сделать это для всех товаров в магазине.