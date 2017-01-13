С нуля или плагин для XenForo (Zend Framework)

Приветствую. Нужно доработать последнюю версию модуля экспорта для интернет-магазина на OpenCart, так, чтобы выгрузка выглядела таким образом, как в Таблице1. В настоящий момент выгружается как в Таблице2 (см. прикрепленные). - Экспорт ...