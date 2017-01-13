С нуля или плагин для XenForo (Zend Framework)

$70
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка143 просмотра

На форум необходима статейная функциональность. Написать с нуля или заточить какой нибудь плагин типа XenPorta решать вам.

XenForo
8 лет назад
expressrus
Алексей 
34 года
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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