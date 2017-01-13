WordPress – Woocommerce. Последние версии с поддержкой новых версий Есть товар. У товар есть атрибут/характеристика "Серия" и значение "Плоские". Нужно вывести в карточке товара блок товаров с атрибутом "Серия" и значением "Плоские". ...
Редирект DLE 10.3
Необходимо сделать редирект со страницы http://elplit.ru/ceny/ на http://elplit.ru/ceny.html 301 редиректом на DLE 10.3
Заявки фрилансеров
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