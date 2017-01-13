Редирект DLE 10.3

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Закрыт3 заявки91 просмотр

Необходимо сделать редирект со страницы http://elplit.ru/ceny/ на http://elplit.ru/ceny.html 301 редиректом на  DLE 10.3

DLE
8 лет назад
mantronix
Юрий 
35 лет
17 лет в сервисе
Был
3 года назад

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Нет заявок фрилансеров