Мелкие работы на сайте

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки109 просмотров

На сайте podruga.top необходимо выполнить мелкие работы: переустановить коды ГуглАдсенс; поставить коды тизерок; поставить капчу. В перспективе - другие задания на этом сайте. Обязательное условие - опыт работы с данным движком.

8 лет назад
iliakuskov
Илья 
55 лет
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров