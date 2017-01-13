Ускорить работу сайта

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Закрыт2 заявки113 просмотров

Здравствуйте!

Ищу человека, который сможет ускорить работу сайта на Joomla 1.5.23

Оплата за работу 1000р.

За предложениями добавляйте заявку и условия, работать нужно будет через тим вьювер.

Сайт вышлю в ЛС

Joomla
8 лет назад
alerzo
35 лет
13 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров