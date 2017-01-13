Нужно настроить выгрузку магазина в яндекс маркет. Разобраться с обратной связью, есть предложения как правильно должно быть устроенно . Написать новые страницы для личного кабинета и страницу самого кабинета. И много по ...
Доработка сайта
Техническое задание
1. Произвести анализ работы текущего сайта, выявить ошибки
2. Оптимизировать работу главной страницы
3. Добавить в шапку сайта слоган на примере "профессиональная одежда"
4. Убрать из описания скролл. Пример: http://new.okrug.ru/4212-bryuki-muzhskie-flis-siniy.h..
5. Исправить размер вывода данных о карточке товара в общем списке. Пример: ЖИЛЕТ РАЗГРУЗОЧНЫЙ "МАСТЕР" СМЕСОВАЯ Модель: Жилет разгрузочный
6.Добавить в параметр вывода заказа во вкладке товары пункт "Код"
7. Адаптировать сайт под мобильные устройства
8. Оптимизировать вид карусели модуля популярные товары
9. Добавить обложку в разделе каталог на главной странице
10. Добавить в шапку сайта кнопку "Вышивка"
11. При добавлениии товара в корзину и нажатии кнопки "Продолжить покупку" реализовать функцию возврата покупателя обратно к категории
12. Добавить промо-код в раздел оформление и настроить его
13. Установить и настроить модуль выгрузки товара в Вк
.альбомы
.стена
.раздел товары
Настройки модуля должны быть похожими на модуль Экспорт ВК
Сайт: new.okrug.ru
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