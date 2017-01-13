Доработка компонента на React, ES6

Есть компонент который нужно немного доработать:

- Учитывать формат записи в state и валидация данных: DD-MM-YYYY и DD.MM.YYYY

- Минимальное и максимально значение в даты.

Возможность автозамены данных если значение выбранного в календаре или введенного значение на минимальное и максимальное.

Например:

minValue: 2016-12-12; Введенное значение: 2016-11-11; Если введенное значение меньше минимально, то значение в валидации автоматически заменяется на минимальное.