Есть бэкап: файлы (120Мб) и база в sql 4МБ WP старый 3,4... 2013г. последние изменения... доступы предоставлю, где лежат данные! Почистить, установить на хостинг, обновить и показать что восстановилось! ...
Доработать форму отправки письма
Есть простейшая форма отправки, нужно допилить ее или капчей или поставить пустое поле (которое не видно пользователю), которое спам роботы будут видеть и заполнять, а после проверки отправка не произойдет, если же оно пустое то идет отправка письма! Либо капча. В приложении 2 файла. 1 форма ot.php 2 отправка формы post.php. Ориентируемся на их структуру, так как сделаны они для джумлы. Советов по использованию стандартных модулей не надо, прошлый разработчик нахимичил такого что переделываем все. Просто нужно пока избавиться от спама на 1 – 2месяца
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