Есть бэкап: файлы (120Мб) и база в sql 4МБ WP старый 3,4... 2013г. последние изменения... доступы предоставлю, где лежат данные! Почистить, установить на хостинг, обновить и показать что восстановилось! ...
Реферальная система для сайта
В целом это дополнение к уже существующему сайту.
В двух словах:
1. Создание личного кабинета пользователя
2. В кабинете пользователя присваивается уникальный айди (хеш)
3. В кабинете раздел с ссылкой которая содержит хеш, при использовании этой ссылки бонус с продажи зачисляется пользователю и отображается в разделе "список рефералов".
4. В кабинете администратора (который уже существует), добавляется раздел заявки
5. Заявки это раздел в котором поступают заявки на списание средств от пользователей
Более подробное тз в прикреплении. Обсуждение деталей предлагаю делать в гуглДокс где эта тз лежит изначально https://docs.google.com/document/d/1-67T4MCREufseH8ybel-avpG1eq24RnoOuZcDT2ZxbM/edit
Оплату предлагаю разделить на несколько частей, на основании составных модулей.
Требования: git, php5.6, Lumen 5.3, HTML 5, CSS 3, JavaScript (ES5/6), jQuery
Заявки фрилансеров
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