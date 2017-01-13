Реферальная система для сайта

В целом это дополнение к уже существующему сайту.

В двух словах:

1. Создание личного кабинета пользователя

2. В кабинете пользователя присваивается уникальный айди (хеш)

3. В кабинете раздел с ссылкой которая содержит хеш, при использовании этой ссылки бонус с продажи зачисляется пользователю и отображается в разделе "список рефералов".

4. В кабинете администратора (который уже существует), добавляется раздел заявки

5. Заявки это раздел в котором поступают заявки на списание средств от пользователей

Более подробное тз в прикреплении. Обсуждение деталей предлагаю делать в гуглДокс где эта тз лежит изначально https://docs.google.com/document/d/1-67T4MCREufseH8ybel-avpG1eq24RnoOuZcDT2ZxbM/edit

Оплату предлагаю разделить на несколько частей, на основании составных модулей.

Требования: git, php5.6, Lumen 5.3, HTML 5, CSS 3, JavaScript (ES5/6), jQuery