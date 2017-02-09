Сделать форму отправки заявки на сайте на CMS Drupal 7.

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен3 заявки144 просмотра

Необходимо сделать и настроить форму отправки заявки на сайте, такую же http://www.otomsk.ru/application.html

Сайт, на котором необходимо сделать форму на CMS Drupal 7.

Drupal
8 лет назад
arbiko
36 лет
8 лет в сервисе
Была
4 года назад

Выбранный исполнитель

k_chernish
38 лет
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад
8 лет назад
$40
2 дня
Отличный исполнитель. Быстро и по ТЗ. Спасибо большое!
Понравилось сотрудничество, четкая постановка задачи, оплата вовремя. Рекомендую к сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

k_chernish
38 лет
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад
8 лет назад