Прыгает форма голосования на Wordpress

  1. Биржа фриланса
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Закрыт9 заявок171 просмотр

Форма голосования загружается заново при постановке галочки и нажатии кнопки "Далее". Необходимо сделать ее на Ajax, чтобы работа формы была плавной.  Подробности будут высланы в ЛС.

AJAXWordPress
8 лет назад
jnetworkmanager
42 года
12 лет в сервисе
Был
4 года назад

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