Добрый день! Необходимо предложить вариант реализации появляющихся отзывов на сайте в разделе "Отзывы" Задача: текстовые отзывы клиенты уже предоставили, их достаточно много, их будем использовать. Необходимо создать иллюзию что отзывы добавляются(появляются) в ...
Доработать плагин на сайте вордпресса
Нужно доработать галерею на сайте на вп, оставляйте ваши контакты
Заявки фрилансеров
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