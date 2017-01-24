Почистить от вируса сайт и базу на WORDPRESS-

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Завершен8 заявок168 просмотров

Есть бэкап: файлы (120Мб) и база в sql 4МБ

WP старый 3,4... 2013г. последние изменения... 

доступы предоставлю, где лежат данные!

Почистить, установить на хостинг, обновить и показать что восстановилось!

Дам доступ но новый хостинг. 

Подсказать по настройке и защите сайта.

Пишите бюджет и ориентировочно срок.

Уточняющие вопросы.

SQLWordPress
8 лет назад
mkvin
49 лет
18 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

VeeJay
43 года
16 лет в сервисе
Был
месяц назад
8 лет назад
$15
1 день
Рекомендую. Понятно, доходчиво и без лишних "вопросов". Выполнено в срок. На связи всегда, когда договаривались... Получена дополнительная консультация.
Спасибо за проект. Все дополнительные работы оплачены в полном объеме. Все прозрачно, понятно. Приятно работать когда человек знает чего хочет. Спасибо.

Заявки фрилансеров

VeeJay
43 года
16 лет в сервисе
Был
месяц назад
8 лет назад