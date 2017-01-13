Нужно скопировать сайт от партнерки

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт14 заявок135 просмотров

1. Нужно скопировать лендинг от партнерки

2. Немного заменить код

3. Залить на хостинг, прикрутить домен

Пишите цену.

8 лет назад
Rawel
35 лет
10 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров