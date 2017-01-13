Разработка сайта

Мы интернет маркетинговое агентство. Один из наших клиентов, хочет разработать сайт в точности как этот https://bitcoinstep.com/ по функционалу. Дизайн и структуру нужно изменить немного. Важно, чтоб суть сайт осталась та же.

Движок на ваше усмотрение ну и конечно же админка.

Интересует комплекс услуг - дизайн, верстка, программирование и написание текстов. Продвижением мы занимаемся.

Для того, чтоб изучить сайт детальнее можете использовать тестовый аккаунт

login: rualabs, psw: 123456789

Нужна цена и сроки выполнения заказа.

Заранее благодарю.