Есть бэкап: файлы (120Мб) и база в sql 4МБ WP старый 3,4... 2013г. последние изменения... доступы предоставлю, где лежат данные! Почистить, установить на хостинг, обновить и показать что восстановилось! ...
Разработка сайта
Мы интернет маркетинговое агентство. Один из наших клиентов, хочет разработать сайт в точности как этот https://bitcoinstep.com/ по функционалу. Дизайн и структуру нужно изменить немного. Важно, чтоб суть сайт осталась та же.
Движок на ваше усмотрение ну и конечно же админка.
Интересует комплекс услуг - дизайн, верстка, программирование и написание текстов. Продвижением мы занимаемся.
Для того, чтоб изучить сайт детальнее можете использовать тестовый аккаунт
login: rualabs, psw: 123456789
Нужна цена и сроки выполнения заказа.
Заранее благодарю.
Заявки фрилансеров
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