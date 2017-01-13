Настроить модуль выгрузки

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки102 просмотра

Добрый день 

для сайта сделанного на пхп необходимо настроить модуль импорта купонов.

сайт сделан на движке couponPhp

Модуль импорта установлен. 

Доступ по апи - подключён

Купоны в цпс грузятся.

но на сайт не выводятся 1. Картинки и 2. не импортируются адреса купонных магазинов

http://joxi.ru/KAg7kJVi4KEDpA

http://joxi.ru/1A5QyJYunbD5OA

необходимо разобраться в чем дело и устранить проблему. 

Задание для опытного Php программиста.

оплата - договорная

сроки - 1 день (на вчера)

бонус - ЖИРНЫЙ ОТЗЫВ

Жду ваших заявок. 

PHP
8 лет назад
vladymir777
Володимир 
40 лет
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад
166 отзывов(-4)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Ускорить работу сайта

    Здравствуйте! Ищу человека, который сможет ускорить работу сайта на Joomla 1.5.23 Оплата за работу 1000р. За предложениями добавляйте заявку и условия, работать нужно будет через тим вьювер. Сайт вышлю в ЛС

    Joomla
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Работа с Яндекс.Маркетом

    Первичная задача собрать все фильтры товаров с Маркета   https://market.yandex.ru/catalog/59601/list?hid=90639&amp;track=pieces&amp;deliveryincluded=0&amp;onstock=1 Там есть кнопка “Перейти ко всем фильтрам” И открывается тогда https://market.yandex.ru/catalog/59601/filters?hid=90639&amp;track=pieces&amp;onstock=1   Вот эти фильтры нужны.   ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Разработка сайта

    Описание по ссылке на Dropbox https://www.dropbox.com/s/onthqmsf1osinvx/Web-site%20PersonalnoVash.pptx?dl=0 Интересует оптимальное соотношение элегантность стиля/качество-функционал/цена

    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Функционал сайта на Javascript или Angular

    Необходимо дописать функционал для проекта.  Есть API сервера с описанием.  Регистрация нового пользователя, авторизация по Basic Auth,  добавление данных,   возможность редактирования данных на сайте.  4-5 страниц, дизайна ...

    AngularJavaScript
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Разработка плагина инвестиций для Wordpress

    Вся соль идеи в том что бы пользователь мог инвестировать средства! Пользователь пополняет свой баланс и переведенные средства лежат у него на балансе. Администратор Выбирает у какого пользователя, какую сумму инвестировать ...

    WooCommerceWordPress
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Доработка сайта

    Техническое задание  1. Произвести анализ работы текущего сайта, выявить ошибки  2. Оптимизировать работу главной страницы  3. Добавить в шапку сайта слоган на примере "профессиональная одежда"  4. Убрать из описания скролл. Пример: http://new.okrug.ru/4212-bryuki-muzhskie-flis-siniy.h..  ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Сайт на Вордпресс

    Сайт http://bak-pkp.ru 1. В разделах каталога, например http://bak-pkp.ru/shop/rotatsionnye/rotatsionnaya-pech-poisk/ у товаров нельзя прописать дескрипшн, на страницах его просто нет. Нужно добавить вывод дескрипшн. Автоматический дескрипшн и шаблоны в настройках плагина Платинум Сео не помогаеют, просто ничего не происходит  2. ...

    WordPress
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    8 лет назад