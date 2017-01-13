Задание Необходимо отредактировать eBay страничку обявление. 1. Необходимо заменить логотип на новый 2. Зделать чтоб фотографии когда нажымаеш на маленькую отодражались в большом окне. как в примере снизу. Может добавить логотип. ...
Нужно доработать лендинг
Нужно тут http://projects.smartexpert.net/laura-ashley/
Доработать нужно в соответствии с этим PDF - https://drive.google.com/open?id=0B5bKlyjkV_GUeG9zb1kzSHM3dk0
PSD нету
В понедельник к 12:00 нужно выдать результат
Заявки фрилансеров
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