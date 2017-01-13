Нужно доработать лендинг

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки122 просмотра

Нужно тут http://projects.smartexpert.net/laura-ashley/

Доработать нужно в соответствии с этим PDF - https://drive.google.com/open?id=0B5bKlyjkV_GUeG9zb1kzSHM3dk0

PSD нету

В понедельник к 12:00 нужно выдать результат 

8 лет назад
OLALALAlala
Ольга 
33 года
10 лет в сервисе
Была
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров