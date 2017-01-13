Лендинг под ключ !

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт10 заявок134 просмотра

Ищем подрядчика для разработки лендинга под ключ.  

В работы входит:  

Разработка прототипа, текстов для лендинга.  

Разработка дизайна посадочной страницы.  

Верстка.  

Подключение платежной системы или Яндекс касса, или эквайринг альфа банк !  

Нас интересует работа без предоплат, либо по этапная работа, с оговоренным графиком платежей, по факту выполнения этапов.  

или полная пост оплата по договору.  

8 лет назад
RockIT
Петр 
35 лет
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад
1 отзыв

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров