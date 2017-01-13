Доработать модуль экспорта интернет-магазина на OpenCart

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  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки100 просмотров

Приветствую. 

Нужно доработать последнюю версию модуля экспорта для интернет-магазина на OpenCart, так, чтобы выгрузка выглядела таким образом, как в Таблице1. В настоящий момент выгружается как в Таблице2 (см. прикрепленные).

- Экспорт в 1 файл 1-ой кнопкой.

- В опциях строк может быть несколько. Поэтому нужно выводить каждую опцию отдельной строкой,а все остальные данные можно дублировать. 

Нужно "на вчера", не теряя в качестве.

Указывайте, пожалуйста, сколько времени у Вас займет выполнение и стоимость.

Opencart
8 лет назад
Pavel1C
39 лет
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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