Доработать модуль экспорта интернет-магазина на OpenCart

Приветствую.

Нужно доработать последнюю версию модуля экспорта для интернет-магазина на OpenCart, так, чтобы выгрузка выглядела таким образом, как в Таблице1. В настоящий момент выгружается как в Таблице2 (см. прикрепленные).

- Экспорт в 1 файл 1-ой кнопкой.

- В опциях строк может быть несколько. Поэтому нужно выводить каждую опцию отдельной строкой,а все остальные данные можно дублировать.

Нужно "на вчера", не теряя в качестве.

Указывайте, пожалуйста, сколько времени у Вас займет выполнение и стоимость.