Telegram bot погоды (Python)

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Добрый день!  

Необходимо создать бота погоды для Telegram на Python. 

Бот запрашивает данные погоды пользователя через DarkSky API и отправляет их подписавшемуся пользователю по расписанию. 

1. Связать между собой библиотеки python-telegram-bot и python-forecast.io 

2. Хранить данные авторизации пользователя в локальной БД. 

3. Реализовать отправку по расписанию сообщений о погоде подписчикам бота. 

3. Предложить хостинг для деплоя. 

4. Развернуть.

Python
8 лет назад
romign
Игнат 
38 лет
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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