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Telegram bot погоды (Python)
Добрый день!
Необходимо создать бота погоды для Telegram на Python.
Бот запрашивает данные погоды пользователя через DarkSky API и отправляет их подписавшемуся пользователю по расписанию.
1. Связать между собой библиотеки python-telegram-bot и python-forecast.io
2. Хранить данные авторизации пользователя в локальной БД.
3. Реализовать отправку по расписанию сообщений о погоде подписчикам бота.
3. Предложить хостинг для деплоя.
4. Развернуть.
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