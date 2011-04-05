Портфолио на http://grizenko.biz/
Действие аккаунта приостановлено!
Отзывы заказчиков
$1
10 баллов
14 лет назад
Joomla
Работа выполнена качественно, все пожелания и мелочи, Алексей учел в лучшем виде. Прекрасные познания движка Joomla. Буду обращаться ещё и остальным, заказчикам, рекомендуем.
Ответный отзыв
Доволен сотруднечеством.
$1
10 баллов
14 лет назад
HTML
Все прошло отлично. Рекомендую.
Ответный отзыв
Все прошло хорошо. заказчик полностью выполнил свои обязательство и вовремя оплатил работу. Рекомендую.
$1
10 баллов
14 лет назад
Joomla
Алексей товарищ очень четкий, подробно выяснил задание, и через 2 дня предоставил готовый функционирующий сайт. У меня вопросов не возникло, работа сделана качественно и без нареканий. Все четко и по делу. Советую работать с этим человеком - просто и приятно.
Ответный отзыв
давно не был на сайте, система заставляет меня оставить отзыв. Уже не помню как прошло и что за проект. думаю хорошо
$3
8 баллов
14 лет назад
PHP
Все прошло хорошо, отзывчивый человек. Работать с ним не сложно и довольно приятно, рекомендую :)
Ответный отзыв
Хороший заказчик) Всем рекомендую! Умный человек понимающий во многих направлениях.
$30
10 баллов
14 лет назад
DLE
Отличная работа! На 10+ баллов. Всё четко и быстро, не единого замечания. Хочу отметить порядочность и культуру в общении. Рекомендую данного исполнителя.
Ответный отзыв
Отличный заказчик)) Знает что ему нужно, общителен, все в срок. Рекомендую))
Сайты «под ключ»
2 отзыва
от $70
от 2 дней
нет рейтинга