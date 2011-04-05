expressrus

Алексей expressrus

 
34 года
14 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад

Портфолио на http://grizenko.biz/

Отзывы заказчиков

alberbonav
Альберт 
42 года
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
5 отзывов
$1
10 баллов
14 лет назад
Создание СМИ проекта на Joomla
Joomla
Работа выполнена качественно, все пожелания и мелочи, Алексей учел в лучшем виде. Прекрасные познания движка Joomla. Буду обращаться ещё и остальным, заказчикам, рекомендуем.
Доволен сотруднечеством.
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EventLP
Влади 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад
38 отзывов
$1
10 баллов
14 лет назад
Небольшой сайт-каталог на html
HTML
Все прошло отлично. Рекомендую.
Все прошло хорошо. заказчик полностью выполнил свои обязательство и вовремя оплатил работу. Рекомендую.
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Voldemar1987
Владимир 
38 лет
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
5 отзывов
$1
10 баллов
14 лет назад
Шаблон сайта для CMS Joomla
Joomla
Алексей товарищ очень четкий, подробно выяснил задание, и через 2 дня предоставил готовый функционирующий сайт. У меня вопросов не возникло, работа сделана качественно и без нареканий. Все четко и по делу. Советую работать с этим человеком - просто и приятно.
давно не был на сайте, система заставляет меня оставить отзыв. Уже не помню как прошло и что за проект. думаю хорошо
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l_nigrouse
Алексей 
37 лет
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад
$3
8 баллов
14 лет назад
Нарисовать фон и шапку, натянуть на готовую тему.
PHP
Все прошло хорошо, отзывчивый человек. Работать с ним не сложно и довольно приятно, рекомендую :)
Хороший заказчик) Всем рекомендую! Умный человек понимающий во многих направлениях.
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Nick_D
44 года
18 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$30
10 баллов
14 лет назад
Простой дизайн для сайта школы танцев на DLE 9.2
DLE
Отличная работа! На 10+ баллов. Всё четко и быстро, не единого замечания. Хочу отметить порядочность и культуру в общении. Рекомендую данного исполнителя.
Отличный заказчик)) Знает что ему нужно, общителен, все в срок. Рекомендую))
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Сайты «под ключ»
2 отзыва
от $70
от 2 дней
нет рейтинга