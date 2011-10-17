Создание СМИ проекта на Joomla

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Завершен9 заявок281 просмотр

Нужно создать сайт на движке Joomla, сайт портального типа, тематика музыкальные новости, новости музыки, новости шоу-бизнеса и прочее.

Поставить движек, поставить шаблон, блоки, необходимые модули - шаблон который нравися покажу, можно поискать и иной (как вариант), нарисовать лого. Шаблон плана - templates.joomlart.com/ja_teline_ii/ - или похожий

То есть, подготовить проект для наполнения.

От Вас я хочу услышать цену и сроки, указывайте в предложении. ICQ сотрудника 30744ноль. Желательно сделать за 1-2 дня.

Joomla
14 лет назад
alberbonav
Альберт 
42 года
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
5 отзывов

Выбранный исполнитель

expressrus
Алексей 
34 года
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад
14 лет назад
$1
2 дня
Работа выполнена качественно, все пожелания и мелочи, Алексей учел в лучшем виде. Прекрасные познания движка Joomla. Буду обращаться ещё и остальным, заказчикам, рекомендуем.
Доволен сотруднечеством.

Заявки фрилансеров

expressrus
Алексей 
34 года
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад
14 лет назад

  • Похожие заказы

  • Создание сайтов

    $100

    Здравствуйте, данное предложение будет интересным в первую очередь новичкам. Так как Плачу я не много. И так цель задачи делать сайты мне определенной тематики, то есть только на денвере, вы выбираете движок настраиваете ...

    Сайты «под ключ»10 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Написание сайта с дальнейшим улучшением.

    $50

    Базово требуется написать примитивный сайт на php, с полями регистрации пользователя и входом... все. Далее, уже за отдельную плату будут вноситься правки и выстраиваться структура всего сайта.

    PHP
    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

  • Одностраничный HTML-сайт

    $15

    Из этого шаблона (http://www.internet-technologies.ru/templates/template_264.html) нужно сделать одностраничный HTML сайт. Собственно задача сведется к редактированию исходника в psd, замене тамошних текстов на мои, удаление навигационного меню. CMS не нужна. Только один файл index.html и необходимые ...

    CSSHTML
    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

  • Требуется создание сателлитов

    $50

    Требуется создание сателлитов под ключ. (англ.) Требования: небольшой обьем (5-10 страниц всего) у каждого сателлита уникальный шаблон, хотя и примитивный. 5 страниц уникального тематического текста, по 2000 знаков (английский ...

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Простой, но стильный проект

    Все данные в архиве. Просьба в заявке оЦЕНить свою работу, а также указать контактные данные, с теми чьи заявки меня заинтересовали я выйду на связь, поэтому просьба не ломиться в ЛС.

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Нужен сайт

    Добрый день, уважаемые. Нужно сделать сайт. Описание в файле. Жду ваших предложений с ценами и сроками. Оплата предпочтительно ЯД. Предоплата 30 % , После верстки существующего скрипта и ...

    Сайты «под ключ»8 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Нужен портал на самописном движке

    Нужно сделать портал под ключ на самописном движке с дальнейшим расширением в будущем. Нужен шустрый движок с удобной админкой. Нужна копия http://www.e1.ru, слегка изменив дизайн и на сайте есть сервис обмена личных ...

    Сайты «под ключ»13 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Портал недвижимости

    $500

    Создание портала недвижимости наподобие HATA.BY или kvadroroom.ru Нужен ответственный человек,без привязки к региону проживания.

    Сайты «под ключ»15 заявок
    Закрыт
    14 лет назад