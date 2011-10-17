Создание СМИ проекта на Joomla

Нужно создать сайт на движке Joomla, сайт портального типа, тематика музыкальные новости, новости музыки, новости шоу-бизнеса и прочее.

Поставить движек, поставить шаблон, блоки, необходимые модули - шаблон который нравися покажу, можно поискать и иной (как вариант), нарисовать лого. Шаблон плана - templates.joomlart.com/ja_teline_ii/ - или похожий

То есть, подготовить проект для наполнения.

От Вас я хочу услышать цену и сроки, указывайте в предложении. ICQ сотрудника 30744ноль. Желательно сделать за 1-2 дня.