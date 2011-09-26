Добрый день, уважаемые. Нужно сделать сайт. Описание в файле. Жду ваших предложений с ценами и сроками. Оплата предпочтительно ЯД. Предоплата 30 % , После верстки существующего скрипта и ...
Простой, но стильный проект
Все данные в архиве.
Просьба в заявке оЦЕНить свою работу, а также указать контактные данные,
с теми чьи заявки меня заинтересовали я выйду на связь, поэтому просьба не ломиться в ЛС.
Выбранный исполнитель
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