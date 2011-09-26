Простой, но стильный проект

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Завершен7 заявок277 просмотров

Все данные в архиве.

Просьба в заявке оЦЕНить свою работу, а также указать контактные данные,

с теми чьи заявки меня заинтересовали я выйду на связь, поэтому просьба не ломиться в ЛС.

14 лет назад
joler
51 год
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Выбранный исполнитель

de-n-is
Денис 
47 лет
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
14 лет назад
$500
1 день
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!

Заявки фрилансеров

de-n-is
Денис 
47 лет
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
14 лет назад