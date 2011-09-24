Создать ребейт сервис (форекс) под "ключ"

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Закрыт1 заявка167 просмотров

Нужен человек, который смог бы создать ребейт сервис под ключ. Т.е человек, который делал подобные проекты или знает как их делать, как автоматизировать различные начисления от брокеров и т.д..

14 лет назад
giorgio
Говард 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
год назад

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