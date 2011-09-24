Необходимо создать интернет-магазин модной одежды на основании утвержденного дизайна. ТЗ и приложения выслал на почту.
Создать ребейт сервис (форекс) под "ключ"
Нужен человек, который смог бы создать ребейт сервис под ключ. Т.е человек, который делал подобные проекты или знает как их делать, как автоматизировать различные начисления от брокеров и т.д..
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