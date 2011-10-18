Создание сайта под ключ

Мне кажется, нет такой темы в создании «сайта под ключ» и такого вопроса, на который бы Евгений не знал ответ. Иногда, даже специально задавала каверзный вопрос, думая: ну вот это, наверное, не знает. ЗНАЕТ ВСЕ!!! Он отвечал быстрее, чем я задавала вопросы ))). Чувствуется высокий уровень профессионализма в этом человеке. Работу свою выполняет с удовольствием, что, конечно же, влияет на качество. Очень приятно было работать. Рекомендую.