Создание сайта под ключ

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Завершен11 заявок340 просмотров

Необходимо создать сайт "под ключ" на основе готового дизайна (макеты в PSD) на движке DLE.

DLE
14 лет назад
Pav-lova
50 лет
14 лет в сервисе
Была
12 лет назад

Выбранный исполнитель

mirsaytov
41 год
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
14 лет назад
$700
12 дней
Мне кажется, нет такой темы в создании «сайта под ключ» и такого вопроса, на который бы Евгений не знал ответ. Иногда, даже специально задавала каверзный вопрос, думая: ну вот это, наверное, не знает. ЗНАЕТ ВСЕ!!! Он отвечал быстрее, чем я задавала вопросы ))). Чувствуется высокий уровень профессионализма в этом человеке. Работу свою выполняет с удовольствием, что, конечно же, влияет на качество. Очень приятно было работать. Рекомендую.
Очень доволен сотрудничеством с Анастасией. Интересный проект и четко поставленная задача. После выполнения задачи последовала своевременная оплата. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество с таким приятным человеком и отличным работодателем!

Заявки фрилансеров

mirsaytov
41 год
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
14 лет назад

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