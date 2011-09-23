За основу хотелось бы взять Shop Script WebAsyst, но если есть другие предложения, готов выслушать. Есть уже готовый дизайн в PSD формате, нужно его натянуть на ту CMS, которую будем использовать. ...
Разработать сайт под ключ
Основной и необходимый перечень работ(нефлешевый сайт):
1) Разработка ТЗ –
2) Разработка концепции дизайна –
3) разработка типовых страниц -
4) программная разработка –
- промо-сайт продукта,
- блог лента(новостной раздел) компании на сайте(собития, акции, планы, конкурсы и т д),
- регистрация пользователей,
- возможность пользователей размещать от своего имени медиа-материалы.
- рассылка новостей компании зарегистрированным или подписанным на рассылки пользователей.
- возможность оценивать материалы.
- кнопки лайков с соц сетей.
- кроспостинг новостей или заметок блога компании в соц сети (при поддержке такой функции сетью)
5) наполнение -
Нужен качественный исполнитель, оставляйте свои цены и сроки.
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