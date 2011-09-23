Разработать сайт под ключ

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Закрыт18 заявок337 просмотров

Основной и необходимый перечень работ(нефлешевый сайт):

1) Разработка ТЗ –

2) Разработка концепции дизайна –

3) разработка типовых страниц -

4) программная разработка –

- промо-сайт продукта,

- блог лента(новостной раздел) компании на сайте(собития, акции, планы, конкурсы и т д),

- регистрация пользователей,

- возможность пользователей размещать от своего имени медиа-материалы.

- рассылка новостей компании зарегистрированным или подписанным на рассылки пользователей.

- возможность оценивать материалы.

- кнопки лайков с соц сетей.

- кроспостинг новостей или заметок блога компании в соц сети (при поддержке такой функции сетью)

5) наполнение -

Нужен качественный исполнитель, оставляйте свои цены и сроки.

14 лет назад
Peregrinator
37 лет
16 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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