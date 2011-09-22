Сделать сайт-визитку на простой CMS

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт25 заявок428 просмотров

Компания Три Совы (консалтинг, тренинги, разработка сайтов, продвижение сайтов)

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Сайт на простой CMS (желательно php*/mysql, можно, например WP) с возможностью добавления/редактирования разделов (1-2-3 уровни), опросом, новостями.

Дизайн - свой, либо переделанный шаблон.

Портфолио, сроки/цена. Оплата - нал (мск), безнал, вмр, яд

MySQLPHPWordPress
14 лет назад
Flambaster
41 год
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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