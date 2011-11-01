Создать сайт-визитку на CMS - автополив

$150
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Завершен8 заявок377 просмотров

Необходимо создать сайт-визитку под ключ (сверстать шаблон под CMS из существующей HTML страницы сайта, см. ТЗ) для компании по продаже систем автополива. CMS Wordpress или Joomla. ТЗ прилагается, наполнить: каталог, статьи и фото (будут предоставлены), заполнить и настроить служебные характеристики сайта (robots.txt, и т.д. см. ТЗ), разместить на хостинге (учетки предоставлю). Прошу указывать цену и срок выполнения.

PS Дизайн минимальный, работы по сути на 1 день.

HTMLJoomlaWordPress
14 лет назад
t1p
46 лет
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

iLEVEL
Иван 
37 лет
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад
14 лет назад
$150
5 дней
Благодарю Ивана за оперативную и качественную работу. Особо хочу отметить, что он с вниманием отнесся к необходимости выполнить некоторые доработки уже после сдачи проекта и оплаты по нему. Квалифицированный и грамотный исполнитель, планирую продолжить наше сотрудничество
Игорь - хороший работодатель, приятный в общении человек, который знает своё дело! Ясное тз, оплата в сроки. С удввольствием продолжу сотрудничество! :)

Заявки фрилансеров

iLEVEL
Иван 
37 лет
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад
14 лет назад