Создать сайт-визитку на CMS - автополив

Необходимо создать сайт-визитку под ключ (сверстать шаблон под CMS из существующей HTML страницы сайта, см. ТЗ) для компании по продаже систем автополива. CMS Wordpress или Joomla. ТЗ прилагается, наполнить: каталог, статьи и фото (будут предоставлены), заполнить и настроить служебные характеристики сайта (robots.txt, и т.д. см. ТЗ), разместить на хостинге (учетки предоставлю). Прошу указывать цену и срок выполнения.

PS Дизайн минимальный, работы по сути на 1 день.