Требуется создать портал по продаже бизнеса. Макеты страниц в PSD есть. За основу берем - http://inbizo.com/ Главная страница - http://s2.ipicture.ru/uploads/20120227/qIijCd3W.jpg На главной странице слева список товаров или ...
Создать сайт-визитку на CMS - автополив
Необходимо создать сайт-визитку под ключ (сверстать шаблон под CMS из существующей HTML страницы сайта, см. ТЗ) для компании по продаже систем автополива. CMS Wordpress или Joomla. ТЗ прилагается, наполнить: каталог, статьи и фото (будут предоставлены), заполнить и настроить служебные характеристики сайта (robots.txt, и т.д. см. ТЗ), разместить на хостинге (учетки предоставлю). Прошу указывать цену и срок выполнения.
PS Дизайн минимальный, работы по сути на 1 день.
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