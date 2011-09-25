Запустить сайт на базе hostcms Выложить на хостинг Проработать дизайн http://www.hostcms.ru/hostcms/application-area/corporate-sites/
Создать портал по продаже бизнеса.
Требуется создать портал по продаже бизнеса. Макеты страниц в PSD есть. За основу берем - http://inbizo.com/
Главная страница - http://s2.ipicture.ru/uploads/20120227/qIijCd3W.jpg
На главной странице слева список товаров или услуг, берем всё, как у инбизо.ком. Теже категории.
Меню при наведении - http://gyazo.com/56c874270264f416dd5caf482b3d095d.png
Наверху сайта форма логина, там же будет инфа о пользователе, если он уже залогинен.
При добавлении объявления (при клике на кнопку) - если залогинен кидает сразу на страницу личного кабинета, где добавляется объява -
http://funkyimg.com/u2/1395/165/529525ostavit_objavlenie_copy.jpg
Если же чел не залогинен, при клике по кнопке на ней написано - Вы не авторизированы! и цвет её плавно меняется на красный.
Страница описание объявления - http://gyazo.com/90616c43452cc481b445f5a7898ca9cb
Страница листинга объявлений - http://gyazo.com/1ba6bf9f9d37c99448f5950e9efb4e9c
Регистрация - http://gyazo.com/a474d56199220c896ead8b10f352dbc6
Расширенный поиск - http://gyazo.com/34bbbd1126324098c0960bf08008df1a
Кабинет - личные сообщения http://gyazo.com/fe6f19d44e2e458891c28ee98395789a
Кабинет - отправить сообщение http://gyazo.com/b2b10218b5fe624aef6bfa49dd09521d
Кабинет - оставить объявление http://gyazo.com/c028981dbe6940b4bae8ab46293846b7
Кабинет- профиль http://gyazo.com/aeb74e20cedb7e1bbf25efd3718e5fb1
Кабинет - мои объявления http://gyazo.com/c41a6c0f2dfaeefddd587fe8b5adfe5b
+ Админку для модерации объявлений, рассылку сообщений всем, так и одному человеку т.п. стандартные вещи.
От заказчика:
Андрей привет, хочу чтоб портал был как можно проще и эффективнее, без всяких плюсиков, тысячи разделов, подразделов, на первой странице чтоб небыло «выберете свой город“ и списка городов, надо чтоб город определялся автоматом при входе с любого региона, но была возможность выбора города при поиске предложения покупки продажи бизнеса, при выдачи результатов поиска можно выдавать на странице по 20,50,100 результатов чтоб не надо было постоянно щелкать страницы, при подаче заявки на продажу покупку можно было внести следующую информацию по умолчанию (название компании, вид деятельности, регион, дата создания, обороты компании, прибыль, сумма продажи,) остальное можно дописать в отдельной строке, отдельный раздел " бесплатный» для начинающих бизнесменов которые ищут инвестора так называемых «стартап» для своего проекта, эта инфа будет размещаться бесплатно, но вся связь через админа, основные разделы продам бизнес, куплю бизнес, стартапы, франшизы и зарубежные предложения, отдельный каталог для предприятий, заводов которые что то производят или шьют, разливают, паяют, варят, короче все что угодно, и все по регионам, конкретно без всяких лишних каталогов подкаталогов и.т.д вобщем пока все что пришло в голову, ты тоже посмотри и напиши что еще потребуется.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $100Сайты «под ключ»5 заявокЗакрыт13 лет назад
- $500
Ищем разработчика со свой CMS на базе Zend или Symfony Framework. Основные функции 1) создание разделов и подразделов, тестовые страницы с возжностью загружать фото, документы 2) Новости загружать фото, ...Сайты «под ключ»9 заявокЗакрыт14 лет назад
- $1000
Нужно сделать несколько сайтов на drupal.Сайты «под ключ»30 заявокЗакрыт14 лет назад
Вот пример http://onlinetb.com.ua Функции как на этом сайте, а дизайн можна по шаблону!!!Сайты «под ключ»6 заявокЗакрыт14 лет назад
Необходимо реализовать сайт-визитку на базе Joomlы или Wordpress. Текстовый материал и картинки свои, до 12 страниц, по шаблону или простому дизайну.Также рассмотрю техподдержку и предложения по хостингу. Сумма и форма оплаты по договоренности.Сайты «под ключ»30 заявокЗакрыт14 лет назад
- $400
Сайт под ключ, согласно тз.Сайты «под ключ»4 заявкиЗакрыт14 лет назад
Нужно создавать и разрабатывать сайты на Битриксе. Важен опыт работы с данной ЦМС. Без опыта не откликаться. Без портфолио тоже. Нужны хорошие специалисты, а не те кто прочитал одну книгу по php и думает ...Сайты «под ключ»6 заявокЗакрыт14 лет назад
Нужен человек который умеет делать версии сайтов под мобильные устройства: Android, Symbian, iOS, MS Windows Mobile. К примеру есть магазин на Joomla нужно корректное отображение на выше описанных телефонах. ...Сайты «под ключ»2 заявкиЗакрыт14 лет назад
Добрый день. Необходимо выполнить проект по типу bez-obid.ru Сайт сейчас не работает но в кеше гугла найти его можно. Дизайн проекта взять пока оттуда, там нет ничего такого сложного. За описанием ...Сайты «под ключ»4 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $1500
Создать вебсайт с расширением базы данных, интернет магазин с системой коммиссионных для каждого клиента/ покупателя Дизайн - графика и расположение Магазин - на данный момент 3 продукта Форум - с ...Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен14 лет назад