Требуется создать портал по продаже бизнеса. Макеты страниц в PSD есть. За основу берем - http://inbizo.com/

Главная страница - http://s2.ipicture.ru/uploads/20120227/qIijCd3W.jpg

На главной странице слева список товаров или услуг, берем всё, как у инбизо.ком. Теже категории.

Меню при наведении - http://gyazo.com/56c874270264f416dd5caf482b3d095d.png

Наверху сайта форма логина, там же будет инфа о пользователе, если он уже залогинен.

При добавлении объявления (при клике на кнопку) - если залогинен кидает сразу на страницу личного кабинета, где добавляется объява -

http://funkyimg.com/u2/1395/165/529525ostavit_objavlenie_copy.jpg

Если же чел не залогинен, при клике по кнопке на ней написано - Вы не авторизированы! и цвет её плавно меняется на красный.

Страница описание объявления - http://gyazo.com/90616c43452cc481b445f5a7898ca9cb

Страница листинга объявлений - http://gyazo.com/1ba6bf9f9d37c99448f5950e9efb4e9c

Регистрация - http://gyazo.com/a474d56199220c896ead8b10f352dbc6

Расширенный поиск - http://gyazo.com/34bbbd1126324098c0960bf08008df1a

Кабинет - личные сообщения http://gyazo.com/fe6f19d44e2e458891c28ee98395789a

Кабинет - отправить сообщение http://gyazo.com/b2b10218b5fe624aef6bfa49dd09521d

Кабинет - оставить объявление http://gyazo.com/c028981dbe6940b4bae8ab46293846b7

Кабинет- профиль http://gyazo.com/aeb74e20cedb7e1bbf25efd3718e5fb1

Кабинет - мои объявления http://gyazo.com/c41a6c0f2dfaeefddd587fe8b5adfe5b

+ Админку для модерации объявлений, рассылку сообщений всем, так и одному человеку т.п. стандартные вещи.

От заказчика:

Андрей привет, хочу чтоб портал был как можно проще и эффективнее, без всяких плюсиков, тысячи разделов, подразделов, на первой странице чтоб небыло «выберете свой город“ и списка городов, надо чтоб город определялся автоматом при входе с любого региона, но была возможность выбора города при поиске предложения покупки продажи бизнеса, при выдачи результатов поиска можно выдавать на странице по 20,50,100 результатов чтоб не надо было постоянно щелкать страницы, при подаче заявки на продажу покупку можно было внести следующую информацию по умолчанию (название компании, вид деятельности, регион, дата создания, обороты компании, прибыль, сумма продажи,) остальное можно дописать в отдельной строке, отдельный раздел " бесплатный» для начинающих бизнесменов которые ищут инвестора так называемых «стартап» для своего проекта, эта инфа будет размещаться бесплатно, но вся связь через админа, основные разделы продам бизнес, куплю бизнес, стартапы, франшизы и зарубежные предложения, отдельный каталог для предприятий, заводов которые что то производят или шьют, разливают, паяют, варят, короче все что угодно, и все по регионам, конкретно без всяких лишних каталогов подкаталогов и.т.д вобщем пока все что пришло в голову, ты тоже посмотри и напиши что еще потребуется.