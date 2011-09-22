Сделать интернет магазин с данными из экселя.

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт9 заявок203 просмотра

Интернет магазин выполняется на php.

Краткое ТЗ.

Нужно сделать интернет магазин с дизайном, с корзиной. Данные о товарах, цене и фотках будут браться из эксцель файла. Удалили из эксцеля – пропало на сайте.

(Проект можно реализовать и так: импорт данных из эксцель в БД ).

Подробное ТЗ.

1. Предоставляете несколько вариантов дизайна сайта, 1 из них долго утверждается директором. Затем создается сам интернет магазин запчастей:

2. Есть эксцель файл с перечнем запчастей, в нем - колонки:

- название запчасти, артикул, цена, описание, адрес картинки с запчастью, будущий адрес URL страницы с запчастью.

3. Нужно, чтобы на сайте появилось столько же страниц, сколько указано позиций(строк) в эксцеле.

4. На каждой нагенерированной странице выводится (посередине) название запчасти (в 2 местах), цена, вставляется картинка (ее адрес указан в эксцеле), цена, описание и кнопка «заказать запчасть».

5. На каждой нагенерированной странице должна быть ссылка на предыдущую и следующую запчасть.

6. При изменении каких-либо данных в эксцеле – данные автоматически меняются на сайте.

7. При добавлении новых позиций в эксцеле автоматически генерируются новые страницы. При удалении позиций в эксцеле автоматически удаляются соответствующие страницы.

8. Необходимо привязать корзину товаров к сайту с возможностью удалить заказ или переместить в папку «обработанные». См. пункт «поля карзины заказов»*

9. Исполнитель проводит установку сайта на хостинг Мастерхост и отладку его работы.

10. Исполнитель самостоятельно проводит абсолютно все работы по тестированию работоспособности сайта, наличии багов и устраняет их. Сайт тестируется множество раз, проверяются всевозможные страницы.

11. Сдача приемка работы проводится только 2 раза.

12. Для работы предоставляется пробный эксцель файл.

13. Сайт должен корректно открываться в ФФ,Опере,Хроме,ИЕ.,

Проект можно реализовать и так: импорт данных из эксцель в БД (как вариант).

*Поля корзины заказов:

- артикул запчасти, название запчасти, время совершения заказа, айпи адрес пользователя, телефон, имя, емэйл, комментарий, обработан/необработан/удален. Сортировка итемов: по времени добавления.

--- Нюансы не технического характера.

Программный продукт запрещено выкладывать в паблик или распространять.

Важно трепетное и внимательное отношение к заказу).

Нету скайпа, есть телефон служебный, могу звонить по СНГ. Нету аськи, всегда на почте. Если есть необходимость есть у коллеги скайп – можно поговорить.

Важно обязательно отвечать на мессаджи 3 раза в день в рабочее время ( по вашему часовому поясу), только в будни.

Срок - 1 месяц.

PHP
14 лет назад
74delo
38 лет
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Создать портал по продаже бизнеса.

    $2000

    Требуется создать портал по продаже бизнеса. Макеты страниц в PSD есть. За основу берем - http://inbizo.com/ Главная страница - http://s2.ipicture.ru/uploads/20120227/qIijCd3W.jpg На главной странице слева список товаров или ...

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Нужно создать сайт под ключ.

    $1000

    Нужно создать сайт под ключ и оптимизировать его под следующие ключевые слова. купить справку 2 ндфл купить 2 ндфл купить стаж документы для кредита трудовая книжка купить купить справку ...

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Сайт каталог товара

    $500

    Ищем разработчика со свой CMS на базе Zend или Symfony Framework. Основные функции 1) создание разделов и подразделов, тестовые страницы с возжностью загружать фото, документы 2) Новости загружать фото, ...

    Symfony
    Сайты «под ключ»9 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Разработать клон сайта mebelgid39.ru

    Здравствуйте. Необходимо разработать сайт, который бы полностью копировал функционал (и дизайн тоже) сайта mebelgid39.ru. Плюс после понадобится последующее его сопровождение. Пишите пожалуйста ориентировочные цены и сроки на разработку, ...

    Сайты «под ключ»7 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Сайт интернет-магазина авто комплектующих

    $250

    Необходимо создать сайт интернет-магазина под ключ (шаблон есть, от templatemonster - http://livedemo00.template-help.com/virtuemart_33816/) для магазина по продаже авто дисков и шин. CMS Joomla+Virtuemart. ТЗ прилагается, наполнить: каталог, статьи и фото (будут предоставлены), заполнить и настроить служебные ...

    Joomla
    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Разработка сайта-визитки

    Необходимо реализовать сайт-визитку на базе Joomlы или Wordpress. Текстовый материал и картинки свои, до 12 страниц, по шаблону или простому дизайну.Также рассмотрю техподдержку и предложения по хостингу. Сумма и форма оплаты по договоренности.

    WordPress
    Сайты «под ключ»30 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Создание и разработка сайтов на Битрикс

    Нужно создавать и разрабатывать сайты на Битриксе. Важен опыт работы с данной ЦМС. Без опыта не откликаться. Без портфолио тоже. Нужны хорошие специалисты, а не те кто прочитал одну книгу по php и думает ...

    PHP
    Сайты «под ключ»6 заявок
    Закрыт
    14 лет назад