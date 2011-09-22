Требуется создать портал по продаже бизнеса. Макеты страниц в PSD есть. За основу берем - http://inbizo.com/ Главная страница - http://s2.ipicture.ru/uploads/20120227/qIijCd3W.jpg На главной странице слева список товаров или ...
Сделать интернет магазин с данными из экселя.
Интернет магазин выполняется на php.
Краткое ТЗ.
Нужно сделать интернет магазин с дизайном, с корзиной. Данные о товарах, цене и фотках будут браться из эксцель файла. Удалили из эксцеля – пропало на сайте.
(Проект можно реализовать и так: импорт данных из эксцель в БД ).
Подробное ТЗ.
1. Предоставляете несколько вариантов дизайна сайта, 1 из них долго утверждается директором. Затем создается сам интернет магазин запчастей:
2. Есть эксцель файл с перечнем запчастей, в нем - колонки:
- название запчасти, артикул, цена, описание, адрес картинки с запчастью, будущий адрес URL страницы с запчастью.
3. Нужно, чтобы на сайте появилось столько же страниц, сколько указано позиций(строк) в эксцеле.
4. На каждой нагенерированной странице выводится (посередине) название запчасти (в 2 местах), цена, вставляется картинка (ее адрес указан в эксцеле), цена, описание и кнопка «заказать запчасть».
5. На каждой нагенерированной странице должна быть ссылка на предыдущую и следующую запчасть.
6. При изменении каких-либо данных в эксцеле – данные автоматически меняются на сайте.
7. При добавлении новых позиций в эксцеле автоматически генерируются новые страницы. При удалении позиций в эксцеле автоматически удаляются соответствующие страницы.
8. Необходимо привязать корзину товаров к сайту с возможностью удалить заказ или переместить в папку «обработанные». См. пункт «поля карзины заказов»*
9. Исполнитель проводит установку сайта на хостинг Мастерхост и отладку его работы.
10. Исполнитель самостоятельно проводит абсолютно все работы по тестированию работоспособности сайта, наличии багов и устраняет их. Сайт тестируется множество раз, проверяются всевозможные страницы.
11. Сдача приемка работы проводится только 2 раза.
12. Для работы предоставляется пробный эксцель файл.
13. Сайт должен корректно открываться в ФФ,Опере,Хроме,ИЕ.,
Проект можно реализовать и так: импорт данных из эксцель в БД (как вариант).
*Поля корзины заказов:
- артикул запчасти, название запчасти, время совершения заказа, айпи адрес пользователя, телефон, имя, емэйл, комментарий, обработан/необработан/удален. Сортировка итемов: по времени добавления.
--- Нюансы не технического характера.
Программный продукт запрещено выкладывать в паблик или распространять.
Важно трепетное и внимательное отношение к заказу).
Нету скайпа, есть телефон служебный, могу звонить по СНГ. Нету аськи, всегда на почте. Если есть необходимость есть у коллеги скайп – можно поговорить.
Важно обязательно отвечать на мессаджи 3 раза в день в рабочее время ( по вашему часовому поясу), только в будни.
Срок - 1 месяц.
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