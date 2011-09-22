Сделать интернет магазин с данными из экселя.

Интернет магазин выполняется на php.

Краткое ТЗ.

Нужно сделать интернет магазин с дизайном, с корзиной. Данные о товарах, цене и фотках будут браться из эксцель файла. Удалили из эксцеля – пропало на сайте.

(Проект можно реализовать и так: импорт данных из эксцель в БД ).

Подробное ТЗ.

1. Предоставляете несколько вариантов дизайна сайта, 1 из них долго утверждается директором. Затем создается сам интернет магазин запчастей:

2. Есть эксцель файл с перечнем запчастей, в нем - колонки:

- название запчасти, артикул, цена, описание, адрес картинки с запчастью, будущий адрес URL страницы с запчастью.

3. Нужно, чтобы на сайте появилось столько же страниц, сколько указано позиций(строк) в эксцеле.

4. На каждой нагенерированной странице выводится (посередине) название запчасти (в 2 местах), цена, вставляется картинка (ее адрес указан в эксцеле), цена, описание и кнопка «заказать запчасть».

5. На каждой нагенерированной странице должна быть ссылка на предыдущую и следующую запчасть.

6. При изменении каких-либо данных в эксцеле – данные автоматически меняются на сайте.

7. При добавлении новых позиций в эксцеле автоматически генерируются новые страницы. При удалении позиций в эксцеле автоматически удаляются соответствующие страницы.

8. Необходимо привязать корзину товаров к сайту с возможностью удалить заказ или переместить в папку «обработанные». См. пункт «поля карзины заказов»*

9. Исполнитель проводит установку сайта на хостинг Мастерхост и отладку его работы.

10. Исполнитель самостоятельно проводит абсолютно все работы по тестированию работоспособности сайта, наличии багов и устраняет их. Сайт тестируется множество раз, проверяются всевозможные страницы.

11. Сдача приемка работы проводится только 2 раза.

12. Для работы предоставляется пробный эксцель файл.

13. Сайт должен корректно открываться в ФФ,Опере,Хроме,ИЕ.,

Проект можно реализовать и так: импорт данных из эксцель в БД (как вариант).

*Поля корзины заказов:

- артикул запчасти, название запчасти, время совершения заказа, айпи адрес пользователя, телефон, имя, емэйл, комментарий, обработан/необработан/удален. Сортировка итемов: по времени добавления.

--- Нюансы не технического характера.

Программный продукт запрещено выкладывать в паблик или распространять.

Важно трепетное и внимательное отношение к заказу).

Нету скайпа, есть телефон служебный, могу звонить по СНГ. Нету аськи, всегда на почте. Если есть необходимость есть у коллеги скайп – можно поговорить.

Важно обязательно отвечать на мессаджи 3 раза в день в рабочее время ( по вашему часовому поясу), только в будни.

Срок - 1 месяц.