Нужно создать сайт под ключ.

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Завершен27 заявок455 просмотров

Нужно создать сайт под ключ и оптимизировать его под следующие ключевые слова.

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И еще 4 сайта саттелита.

Жду ваших предложений.

14 лет назад
kuklina
40 лет
15 лет в сервисе
Была
8 лет назад

Выбранный исполнитель

Applo
Алекс 
41 год
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад
14 лет назад
$250
5 дней
Исполнитель выполнил всю работу в срок.Претензий нет.
Никаких претензий к этому заказчику. Конкретное задание, оплата в срок. Очень удобно и приятно работать с этим человеком. Дает возможность проявить инициативу и выразить креатив.

Заявки фрилансеров

Applo
Алекс 
41 год
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад
14 лет назад