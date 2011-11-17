Требуется создать портал по продаже бизнеса. Макеты страниц в PSD есть. За основу берем - http://inbizo.com/ Главная страница - http://s2.ipicture.ru/uploads/20120227/qIijCd3W.jpg На главной странице слева список товаров или ...
Нужно создать сайт под ключ.
Нужно создать сайт под ключ и оптимизировать его под следующие ключевые слова.
купить справку 2 ндфл
купить 2 ндфл
купить стаж
документы для кредита
трудовая книжка купить
купить справку с места работы
справка с места работы для визы
справка для визы
купить документы для кредита
документы для визы
2 ндфл
справка о пособии
справка о доходах
документы для визы
И еще 4 сайта саттелита.
Жду ваших предложений.
Выбранный исполнитель
Похожие заказы
- $2000Сайты «под ключ»1 исполнительЗакрыт13 лет назад
- $100
Запустить сайт на базе hostcms Выложить на хостинг Проработать дизайн http://www.hostcms.ru/hostcms/application-area/corporate-sites/Сайты «под ключ»5 заявокЗакрыт13 лет назад
- $500
Ищем разработчика со свой CMS на базе Zend или Symfony Framework. Основные функции 1) создание разделов и подразделов, тестовые страницы с возжностью загружать фото, документы 2) Новости загружать фото, ...Сайты «под ключ»9 заявокЗакрыт14 лет назад
- $1000
Нужно сделать несколько сайтов на drupal.Сайты «под ключ»30 заявокЗакрыт14 лет назад
- $250
Необходимо создать сайт интернет-магазина под ключ (шаблон есть, от templatemonster - http://livedemo00.template-help.com/virtuemart_33816/) для магазина по продаже авто дисков и шин. CMS Joomla+Virtuemart. ТЗ прилагается, наполнить: каталог, статьи и фото (будут предоставлены), заполнить и настроить служебные ...Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен14 лет назад
Вот пример http://onlinetb.com.ua Функции как на этом сайте, а дизайн можна по шаблону!!!Сайты «под ключ»6 заявокЗакрыт14 лет назад
Необходимо реализовать сайт-визитку на базе Joomlы или Wordpress. Текстовый материал и картинки свои, до 12 страниц, по шаблону или простому дизайну.Также рассмотрю техподдержку и предложения по хостингу. Сумма и форма оплаты по договоренности.Сайты «под ключ»30 заявокЗакрыт14 лет назад
- $400
Сайт под ключ, согласно тз.Сайты «под ключ»4 заявкиЗакрыт14 лет назад
Нужно создавать и разрабатывать сайты на Битриксе. Важен опыт работы с данной ЦМС. Без опыта не откликаться. Без портфолио тоже. Нужны хорошие специалисты, а не те кто прочитал одну книгу по php и думает ...Сайты «под ключ»6 заявокЗакрыт14 лет назад
Нужен человек который умеет делать версии сайтов под мобильные устройства: Android, Symbian, iOS, MS Windows Mobile. К примеру есть магазин на Joomla нужно корректное отображение на выше описанных телефонах. ...Сайты «под ключ»2 заявкиЗакрыт14 лет назад