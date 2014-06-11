Сайт интернет-магазина авто комплектующих

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Завершен10 заявок369 просмотров

Необходимо создать сайт интернет-магазина под ключ (шаблон есть, от templatemonster - http://livedemo00.template-help.com/virtuemart_33816/) для магазина по продаже авто дисков и шин. CMS Joomla+Virtuemart. ТЗ прилагается, наполнить: каталог, статьи и фото (будут предоставлены), заполнить и настроить служебные характеристики сайта (robots.txt, и т.д. см. ТЗ), разместить на хостинге (учетки предоставлю). Прошу указывать цену и срок выполнения.

Joomla
14 лет назад
t1p
46 лет
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

rui
35 лет
19 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
14 лет назад
$310
7 дней
Все хорошо, быстро и по теме. Рекомендую
Приятно было работать, надеюсь на дальнейшее сотрудничество. Хочу отметить деловой подход, что думаю ни для кого уже давно не является секретом. Все оплачено, спасибо.

Заявки фрилансеров

rui
35 лет
19 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
14 лет назад