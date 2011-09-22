Разработать клон сайта mebelgid39.ru

Здравствуйте.

Необходимо разработать сайт, который бы полностью копировал функционал (и дизайн тоже) сайта mebelgid39.ru.

Плюс после понадобится последующее его сопровождение.

Пишите пожалуйста ориентировочные цены и сроки на разработку, аналога.

В комментарии укажите, каким образом будет разработан сайт, с нуля, по имеющимся наработкам, на cms и т.п.

Если имеются, то ссылки на подобные проекты реализованные вами.

С уважением, Дмитрий.