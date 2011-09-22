Разработать клон сайта mebelgid39.ru

  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт7 заявок187 просмотров

Здравствуйте.

Необходимо разработать сайт, который бы полностью копировал функционал (и дизайн тоже) сайта mebelgid39.ru.

Плюс после понадобится последующее его сопровождение.

Пишите пожалуйста ориентировочные цены и сроки на разработку, аналога.

В комментарии укажите, каким образом будет разработан сайт, с нуля, по имеющимся наработкам, на cms и т.п.

Если имеются, то ссылки на подобные проекты реализованные вами.

С уважением, Дмитрий.

14 лет назад
dimkanovikov
Дмитрий 
36 лет
17 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров