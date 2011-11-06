Создать сайт на PHP с простой админкой.

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Завершен19 заявок281 просмотр

Требуется создать сайт - визитку, с админкой для упрощённого редактирования страниц.

PHP
14 лет назад
fedcenco
57 лет
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Выбранные исполнители

dmisidorov
Дмитрий 
44 года
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад
14 лет назад
$50
1 день
Очень доволен работой Дмитрия. Работу выполнил в срок и качественно.
Очень доволен работой с Геннадием. Хороший, покладистый заказчик. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
uraaa
Юрий 
38 лет
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
14 лет назад
$100
3 дня

Заявки фрилансеров

dmisidorov
Дмитрий 
44 года
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад
14 лет назад
uraaa
Юрий 
38 лет
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
14 лет назад