Создать сайт на PHP с простой админкой.

Необходимо реализовать сайт-визитку на базе Joomlы или Wordpress. Текстовый материал и картинки свои, до 12 страниц, по шаблону или простому дизайну.Также рассмотрю техподдержку и предложения по хостингу. Сумма и форма оплаты по договоренности.