dmisidorov

Опытный программист и разработчик сайтов.

Создание сайтов любого уровня сложности как с нуля, так и на базе готовых решений. Разработка CMS, HTML-верстка, Интернет-магазины, сайты-визитки, социальные сети.

Владею следующими языками и технологиями:

- PHP, MySQL, Регулярные выражения, Perl. Все, что касается программирования на стороне сервера.

- HTML, CSS, JavaScript (в частности Jquery). Достаточно, чтобы валидно сверстать дизайн из PSD-макета.

- С / С++, Assembler, Pascal, Object Pascal, Delphi - за глаза хватит, чтобы написать программу для себя или для заказчика

Навыки:

- Ремонт компьютеров. Заказчик может не беспокоиться, что я внезапно пропаду из сети по причине поломки компьютера (подцепил вирус, сгорел винт, интернета не было и т. д.)

- Владею навыком изучения любого языка (технологии), если заказчик аргументированно говорит: "надо быстро"

Сотрудничаю с дизайнером: http://www.weblancer.net/users/cooldenis

При работе со мной возможны следующие варианты оплаты:

- Яндекс-деньги (предпочитаю именно эту систему)

- RBC Money

- QIWI

- WebMoney (на самый крайний случай)

- Системы мгновенных переводов (WesternUnion, Contact, Золотая корона)

- Перевод на расчетный счет

- Небольшую сумму (до 20 USD) могу принять на мобильный телефон

Зарегистрирован как ИП, возможна работа по договору.

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Взявшись за проект, никогда не останавливаюсь на полпути, а всегда довожу до конца в установленные сроки, даже если приходится работать по выходным и ночью.

Портфолио: http://aero-web.ru/portfolio/

Предпочитаю работать со своей CMS, но могу реализовать сайт и на одном из следующих движков:

- WordPress

- DataLifeEngine

- Joomla

- Интерет-магазины на Opencart

- Для специализированных проектов с высокими требованиями могу использовать наиболее подходящую систему. В этом случае требуется дополнительное время на ее изучение.