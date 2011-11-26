dmisidorov

Необходимо перевести текст юридической тематики (обвинительное заключение) на таджикский язык. Объем - 13 страниц формата M$ Word. Желательно до понедельника. Пишите примерную цену.
Создание сайтов любого уровня сложности как с нуля, так и на базе готовых решений. Разработка CMS, HTML-верстка, Интернет-магазины, сайты-визитки, социальные сети.
Владею следующими языками и технологиями:
- PHP, MySQL, Регулярные выражения, Perl. Все, что касается программирования на стороне сервера.
- HTML, CSS, JavaScript (в частности Jquery). Достаточно, чтобы валидно сверстать дизайн из PSD-макета.
- С / С++, Assembler, Pascal, Object Pascal, Delphi - за глаза хватит, чтобы написать программу для себя или для заказчика
Навыки:
- Ремонт компьютеров. Заказчик может не беспокоиться, что я внезапно пропаду из сети по причине поломки компьютера (подцепил вирус, сгорел винт, интернета не было и т. д.)
- Владею навыком изучения любого языка (технологии), если заказчик аргументированно говорит: "надо быстро"
Сотрудничаю с дизайнером: http://www.weblancer.net/users/cooldenis
При работе со мной возможны следующие варианты оплаты:
- Яндекс-деньги (предпочитаю именно эту систему)
- RBC Money
- QIWI
- WebMoney (на самый крайний случай)
- Системы мгновенных переводов (WesternUnion, Contact, Золотая корона)
- Перевод на расчетный счет
- Небольшую сумму (до 20 USD) могу принять на мобильный телефон
Зарегистрирован как ИП, возможна работа по договору.
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Взявшись за проект, никогда не останавливаюсь на полпути, а всегда довожу до конца в установленные сроки, даже если приходится работать по выходным и ночью.
Портфолио: http://aero-web.ru/portfolio/
Предпочитаю работать со своей CMS, но могу реализовать сайт и на одном из следующих движков:
- WordPress
- DataLifeEngine
- Joomla
- Интерет-магазины на Opencart
- Для специализированных проектов с высокими требованиями могу использовать наиболее подходящую систему. В этом случае требуется дополнительное время на ее изучение.
- Переводы1 заявкаЗакрыт12 лет назад