Rastra

Манэ Ирина Rastra

 
34 годаРоссия/Москва
13 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад

http://androidrs.ru/ живые обои для андроид

http://o-worldoftanks.ru/ читы для world of tanks

Android

  • Файловый обменник для частного использования

    Добрый вечер всем... По сути это даже не само задание, а изъявленный интерес на ближайшее будущее... Скажите, дорогие вэб-разработчики, сколько по вашим оценкам стоит разработка частного файлового обменника по типу (vip-file), т.е. только с возможностью ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Доработки Dle (PHP)

    Доброй ночи... Нужен человек, который разбирается в DLE и PHP. Требуется сделать: 1. вывод заголовка в виде "название материала – категория – субкатегория" 2. формирование ключевых слов не из текста материала, а из названия материала. 3. ...

    PHPDLEШапка для сайта
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Требуется заполнение сайта

    $1000

    Добрый вечер... Требуются несколько человек для заполнения сайта контентом, умеющие работать с системой юкоз. Предстоит добавить очень много материала на андроид тематику, игры, программы и живые обои, подробное задание в ТЗ. Спасибо...

    Android
    Наполнение сайтов6 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Прогон ссылки с анкором по трастовым каталогам

    Добрый вечер, господа фрилансеры! Собственно само задание звучит в заголовке, хотелось бы знать цены, сроки и количество сайтов (каталогов)! Оставляем ваши координаты, желательно скайп или аську!

    Поисковые системы (SEO)5 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Нужен простенький сайт

    Нужен сайт (до 6 страниц, возможно 4), ничего сложного, используем CSS + HTML. Скорее всего понадобится использование flash или Java Script, но ничего серьезного и, естественно дизайн. В принципе работа не сложная, часа на 4-5, ...

    HTMLCSSFlashJava
    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад
Отзывы фрилансеров
dmisidorov
Дмитрий 
43 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
$30
10 баллов
13 лет назад
Нужен простенький сайт
Хорошая заказчица. Заслуженные десять баллов ставлю. Никаких доработок типа: "А давайте вот так попробуем". С удовольствием продолжу сотрудничество.
Дмитрий отличный исполнитель! Ответственность, добросовестность и знание своего дела на 10!!! Спасибо большое за работу!!!
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