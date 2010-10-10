Добрый вечер всем... По сути это даже не само задание, а изъявленный интерес на ближайшее будущее... Скажите, дорогие вэб-разработчики, сколько по вашим оценкам стоит разработка частного файлового обменника по типу (vip-file), т.е. только с возможностью ...