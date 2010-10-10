Добрый вечер всем... По сути это даже не само задание, а изъявленный интерес на ближайшее будущее... Скажите, дорогие вэб-разработчики, сколько по вашим оценкам стоит разработка частного файлового обменника по типу (vip-file), т.е. только с возможностью ...
http://androidrs.ru/ живые обои для андроид
http://o-worldoftanks.ru/ читы для world of tanks
- Веб-программирование2 заявкиЗакрыт12 лет назад
Доброй ночи... Нужен человек, который разбирается в DLE и PHP. Требуется сделать: 1. вывод заголовка в виде "название материала – категория – субкатегория" 2. формирование ключевых слов не из текста материала, а из названия материала. 3. ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $1000
Добрый вечер... Требуются несколько человек для заполнения сайта контентом, умеющие работать с системой юкоз. Предстоит добавить очень много материала на андроид тематику, игры, программы и живые обои, подробное задание в ТЗ. Спасибо...Наполнение сайтов6 заявокЗакрыт12 лет назад
Добрый вечер, господа фрилансеры! Собственно само задание звучит в заголовке, хотелось бы знать цены, сроки и количество сайтов (каталогов)! Оставляем ваши координаты, желательно скайп или аську!Поисковые системы (SEO)5 заявокЗакрыт13 лет назад
Для личного использования требуется написать небольшой блокировщик Windows с автозагрузкой От вас сроки и цены! Оставляем контакты!Прикладное ПО1 исполнительЗавершен13 лет назад
Требуется написать простенький платный архиватор. Всем, кто верит в свои силы, жду ваших сроков и стоимостей. Оставляйте ваши координаты, ICQ, Skype.Прикладное ПО8 заявокЗакрыт13 лет назад
Нужен сайт (до 6 страниц, возможно 4), ничего сложного, используем CSS + HTML. Скорее всего понадобится использование flash или Java Script, но ничего серьезного и, естественно дизайн. В принципе работа не сложная, часа на 4-5, ...Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен13 лет назад