Интернет-магазин детских товаров

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Закрыт33 заявки356 просмотров

Нужно сделать интернет-магазин детских товаров. Интересует написание сайта, дизайн, сео, хостинг, регистрация в домене, в общем "под ключ". Жду предложений по цене здесь - в проекте. Спасибо!

14 лет назад
Miro_Slava
Мирослава 
41 год
14 лет в сервисе
Была
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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