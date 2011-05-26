Miro_Slava

Мирослава Miro_Slava

 
41 год
14 лет на фриланс-бирже
Была
10 лет назад

Ткаченко Мирослава Викторовна, 16.09.1983 год рождения.

Замужем. Воспитываю дочь, Алиса - 23.02. 2010 год рождения.

Цель:

В данный момент нахожусь в отпуске по уходу за ребенком до 3-х лет. Свободное время провожу в сети Интернет (форумы разных направлений, соц.сети и т.д.) Хотелось бы проводить его с пользой для семейного бюджета.

Образование:

2000 – 2005 гг. Криворожский Экономический Институт Киевского Национального Экономического Университета, факультет международной экономики и права, специалист по международной экономике со знанием английского языка (диплом с отличием).

Последнее место работы:

С февраля 2007 г по февраль 2009 г работала управляющей сетью компьютерных магазинов (розничные магазины, курировала опт и интернет-магазин) в Кривом Роге.

На данный момент работаю онлайн-переводчиком в брачном агентстве на сайте знакомств (опыт работы - 2 года).

Дополнительная информация:

Продвинутый пользователь в работе с компьютером и Internet.

Квалифицированный пользователь: MS Office (Word, Exсel), 1C, «Клиент-Банк»

Знание языков

Украинский, русский - родные

Английский – свободно (Upper - Intermediate)

Личные качества

Желание работать, целеустремлённость, добросовестность, пунктуальность, трудолюбие, организаторские качества, инициативность, аккуратность, эмоциональная уравновешенность, гибкость, энергичность. Обладаю способностью к обучению и освоению новой информации. При необходимости готова изучить неизвестные мне сферы деятельности, пополнить имеющиеся знания и углубить знания иностранных языков.

Интересы и увлечения

Литература по психологии, туризм, плавание.

Отзывы заказчиков

adduakiev
41 год
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
$20
10 баллов
14 лет назад
Наполнение ИМ
Отличный исполнитель. Сделано четко, быстро, так как нужно было. Рекомендую к работе. Не подведет.
Спасибо за сотрудничество! Рекомендую!
Ответный отзыв
Beutifulnow
Александр 
43 года
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$25
10 баллов
14 лет назад
Общение на форуме по беременности и родам
Мирослава отлично развивает форум. Рекомендую всем
Александр - отличный Заказчик! Четко поставленное ТЗ, своевременная оплата, даже предоплата. Приятно сотрудничать.
Ответный отзыв
kust
41 год
16 лет в сервисе
Был
6 дней назад
$80
10 баллов
14 лет назад
Наполнение интернет-магазина товарами
Я уже более полугода нанимаю на этом сайте разных людей для наполнения товарами своего инет-магазина. Так вот, Мирослава - лучшая среди них. Скорость работы стабильная, качество высокое. Рекомендую!
Сергей - отличный Заказчик! Четко поставленное ТЗ, приемлемые сроки для исполнения, адекватная реакция на ошибки, своевременная оплата. Буду рада дальнейшему сотрудничеству! Спасибо!
Ответный отзыв
gekgir
41 год
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
$30
10 баллов
14 лет назад
Добавление товаров в интернет-магазин
Мирослава отличный исполнитель. Работа выполняется быстро, очень качественно без нареканий. Всем рекомендую Мирославу, как ответственного, профессионального человека знающего свое дело.
Отличный Заказчик! Всем довольна, спасибо!
Ответный отзыв
bezlepkina
46 лет
17 лет в сервисе
Была
3 дня назад
$50
10 баллов
14 лет назад
Наполнение интернет-магазина
Мирослава зарекомендовала себя как отличный исполнитель. Продолжаем сотрудничество.
Спасибо за сотрудничество! Рекомендую!
Ответный отзыв
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Наполнение сайтов
9 отзывов
от $1
от 1 дня
#81
Копирайтинг
2 отзыва
от $1
от 1 дня
#594
Рефераты, Курсовые и Дипломы
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от 1 дня
#1028
Стихи, Песни и Проза
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Редактирование и Корректура
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Переводы
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