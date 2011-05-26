Ткаченко Мирослава Викторовна, 16.09.1983 год рождения.

Замужем. Воспитываю дочь, Алиса - 23.02. 2010 год рождения.

Цель:

В данный момент нахожусь в отпуске по уходу за ребенком до 3-х лет. Свободное время провожу в сети Интернет (форумы разных направлений, соц.сети и т.д.) Хотелось бы проводить его с пользой для семейного бюджета.

Образование:

2000 – 2005 гг. Криворожский Экономический Институт Киевского Национального Экономического Университета, факультет международной экономики и права, специалист по международной экономике со знанием английского языка (диплом с отличием).

Последнее место работы:

С февраля 2007 г по февраль 2009 г работала управляющей сетью компьютерных магазинов (розничные магазины, курировала опт и интернет-магазин) в Кривом Роге.

На данный момент работаю онлайн-переводчиком в брачном агентстве на сайте знакомств (опыт работы - 2 года).

Дополнительная информация:

Продвинутый пользователь в работе с компьютером и Internet.

Квалифицированный пользователь: MS Office (Word, Exсel), 1C, «Клиент-Банк»

Знание языков

Украинский, русский - родные

Английский – свободно (Upper - Intermediate)

Личные качества

Желание работать, целеустремлённость, добросовестность, пунктуальность, трудолюбие, организаторские качества, инициативность, аккуратность, эмоциональная уравновешенность, гибкость, энергичность. Обладаю способностью к обучению и освоению новой информации. При необходимости готова изучить неизвестные мне сферы деятельности, пополнить имеющиеся знания и углубить знания иностранных языков.

Интересы и увлечения

Литература по психологии, туризм, плавание.