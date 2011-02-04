Создание фотокалендаря-плаката (коллаж)

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Завершен12 заявок302 просмотра

Нужно ребенку на первый юбилей сделать что-то типа фотокалендаря-плаката (коллажа) формата или А2, или А3 с его 12-ю фото с каждого месяца жизни и подписью его достижений за этот период.

Нужен эл.вариант с соответствующим разрешением для печати.

Заявки скрыты - называйте свои цены.

Идею оформления и дальнейшие действия обсудим лично в аське.

14 лет назад
Miro_Slava
Мирослава 
41 год
14 лет в сервисе
Была
10 лет назад

Выбранный исполнитель

kekskeks
Кирилл 
41 год
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад
14 лет назад
$5
1 день
Очень довольна работой Кирилла! У него просто золотые руки. Креативность на высшем уровне, профессионализм в работе с графическим редактором, индивидуальный подход к выполнению работы - это все сочетается в одном человеке. Премного благодарна за выполненную работу! Очень рекомендую!
Надеюсь, ребенку понравилось))

Заявки фрилансеров

kekskeks
Кирилл 
41 год
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад
14 лет назад

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