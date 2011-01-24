Обрезать фон на фото

  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Завершен31 заявка515 просмотров

Нужно аккуратно и быстро обрезать фон в фотошопе на фотографиях одежды. 8 - простых(пример в приложении) и 9 более сложных.

14 лет назад
akarandashik
44 года
14 лет в сервисе
Была
14 лет назад

Выбранный исполнитель

maozedong
Остап 
36 лет
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
14 лет назад
$1
1 день
Огромная благодарность за работу. Я в восторге!!!! Фотографии обработаны отлично, качественно, профессионально в кратчайшие сроки установленные Заказчиком. Отличный исполнитель. Всем рекомендую. С Уважением, Анна.
Хороший, честный работодатель с которым приятно сотрудничать! Можно смело брать ее проекты )

Заявки фрилансеров

maozedong
Остап 
36 лет
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
14 лет назад

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