Для сайта http://www.redmonkey.com.ua/ нужно обработь фото обуви Один продут состоит из 2-4 фото в разны ракусрсах. Нужно эти 2-4 фото очистить по контуру и добавить небольшую тень. К примеру продукт http://www.redmonkey.com.ua/#pr-1635. Наводим на фото ...
Обрезать фон на фото
Нужно аккуратно и быстро обрезать фон в фотошопе на фотографиях одежды. 8 - простых(пример в приложении) и 9 более сложных.
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