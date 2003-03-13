Обработка фотографий

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Закрыт41 заявка867 просмотров

Нужно редактировать фотографии. Работа заключается в том, чтобы обработать файл *.jpg или другого графического формата, сделать у фотографии нужный размер и форматВ месяц примерно 100-200 фотографий. Оплату предлагаю 1 раз в 2 недели. Необходима оперативность обработки. День в день.

14 лет назад
serg_prom
Сергей 
60 лет
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

Enigma_ya
Евгения 
37 лет
15 лет в сервисе
Была
5 месяцев назад
14 лет назад
$5
1 день

Заявки фрилансеров

Enigma_ya
Евгения 
37 лет
15 лет в сервисе
Была
5 месяцев назад
14 лет назад