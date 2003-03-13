Требуется монтаж (коллаж) из фотогpафий. Срочно!

Здравствуйте! На фотографиях представлены 2 изображения экстерьера и интерьера деревянного дома, окна у которого затянуты пакетами, а также фотографии других домов, но со вставленными окнами, используя которые, необходимо вставить окна в этот дом без окон. Ниже приведены по две фотографии - это образец, для лучшего понимания задачи. Обращаю Ваше внимание, что всего нужно будет обработать 7-8 штук разных фотографий экстерьера и интерьера дома без окон. Исходники перешлю.

Из фотографии нужно вырезать окно и вставить на соответствующую фотографию без окна. Их можно вырезать вместе с проемами и стенами. Вставленные фрагменты должны четко совпадать по ракурсам, окна по размерам, соответствовать внутренним и внешним стенам, пакеты не должны торчать, должно сложиться ощущение, что это обычная фотография дома с окнами (обычного качества, сфотографированная на мыльницу). Так же должны соответствовать виды из окна, освещение, цвет стен, размеры и т.д Ретушировать и наводить красоту не нужно. На все про все дается 1-2 дня. Спасибо. Жду ваших предложений.

В приложении, образцы. Дополнительно рабочий материал предоставлю.