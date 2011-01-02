Обработать фотку

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Завершен8 заявок208 просмотров

Нужно добавить текст в прикрипленную фотографию ниже, текст я укажу отдельно. Стиль не меняем, только желтое и черное. Окончательную картинку нужно предоставить в формате а4, 1/2 а4, 1/4 а 4, 1/8 а 4. Оплата наличными , либо приват пополнение, после выполнения работы.

14 лет назад
denberson
43 года
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

terracat
Евгений 
51 год
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
14 лет назад
$5
1 день
Оперативно и качественно выполнил поставленную задачу, при этом предложение по цене было одно из самых привлекательных. Спасибо.
Быстро сделали небольшой заказ. Моментальная оплата. С Денисом приятно работать. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

terracat
Евгений 
51 год
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
14 лет назад