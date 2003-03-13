Поменять свойства и поставить дату на фото

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Закрыт10 заявок295 просмотров

Нужно поменять в свойствах фото информацию о дате съёмке и проставить её на фото

14 лет назад
AlexandrYY
Александр 
50 лет
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад
36 отзывов(-5)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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