Фото продукции обработать

  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Закрыт59 заявок662 просмотра

71 файл, (RAW или jpg) как захотите

необходимо удалить фон

пример изображения

http://www.textile-city.ru/_DSC1748.JPG

14 лет назад
alex_nik
37 лет
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • В фотошопе обработать изображение

    $50

    Необходимо в фотошопе обработать одно изображение для начала (поменять текст). Задачи : найти в интернете изображение которое соответствует требованиям. Изменить необходимый текст. Выслать мне. Желательно наличие сканера и принтера. ...

    Обработка фотографий1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Убрать надписи с фотографий

    Нужно убрать надниси полупрозрачные надниси с фотографий нужен человек с которым постоянно буду работать большое количество фото меня интересуют цены на 100штук сколько будет вот примерно так выгледят

    Обработка фотографий1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Перевести растр в вектор

    Есть несколько объектов (картинка во вложении). Надо перевести растровое изображение в векторный вид. Объекты будут использоваться во флеше, поэтому в идеале будет предоставить результат работы в файле FLA. Если нет такой возможности, то подойдет ...

    Обработка фотографий1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Photoshop + CorelDraw

    $10

    Есть стенд в CorelDraw, нужно отредактировать пару фотографий в фотошопе (обрезать волосы, вклеить галстук и подобное) и вставить их в CorelDraw. Требования: 1. Наличие связи по icq и телефону (по Украине). ...

    CorelDRAW
    Обработка фотографий11 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Обработать jpg фотографии.

    Необходимо обработать фотографии. Нужно убрать не нужные надписи с фото картинки. пример объема работы смотрите в приложенном файле. Указывайте стоимость за 1 фото. Нужно сделать примерно 100-200

    Обработка фотографий1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Срочная обработка фото (2-3 часа)

    Есть 2 картинки электронных сигарет серебристого цвета (sig1.jpg and sig2.jpg) необходимо сделать их черным цветом, чтобы они получились как на каритнке chernyi.jpg (при этом золотистая часть остается и логотип тоже должен остаться как на chernyi.jpg). ...

    Обработка фотографий1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Необходима обработка фотографии по концепции

    Необходимо обработать одну из предоставленных фоток. Задумка такая - сделать на первом плане другана, на фоне - Медведева и Путина. Скоро у него ДР ,поэтому отрисовать нужно очень срочно. Так же, если у кого-то есть ...

    Обработка фотографий1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад