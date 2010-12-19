Срочная обработка фото (2-3 часа)

  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Завершен6 заявок320 просмотров

Есть 2 картинки электронных сигарет серебристого цвета (sig1.jpg and sig2.jpg) необходимо сделать их черным цветом, чтобы они получились как на каритнке chernyi.jpg (при этом золотистая часть остается и логотип тоже должен остаться как на chernyi.jpg).

Работа срочная, на 2-3 часа.

Материалы в приложенном архиве.

14 лет назад
Borodach
Олег 
42 года
18 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

Lovegirlro
36 лет
15 лет в сервисе
Была
месяц назад
14 лет назад
$5
1 день
Получил работу - все сделано в срок и качественно, получились как настоящие :) Спасибо
Очень хороший заказчик! Четко поставлена задача и требования. С удовольствием буду сотрудничать в дальнейшем. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

Lovegirlro
36 лет
15 лет в сервисе
Была
месяц назад
14 лет назад