Приватный проект для yadroid

$12
  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Завершен3 заявки178 просмотров

Нужно обработать мою фотографию - сделать из нее "парадный портрет". Убрать щетину, "переодеть" в костюм и т. д. Фото прилагается.

14 лет назад
kust
41 год
16 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

yadroid
46 лет
18 лет в сервисе
Был
день назад
14 лет назад
$12
3 дня
Супер! С проектом по обработке фотографии yadroid справился замечательно. Сделал быстрее, чем обещал, а потом доработал, с учетом моих пожеланий. Отличный специалист! Если понадобится еще такая услуга - буду обращаться обязательно.
Все ок, претензий нет. :) спасибо за работу!

Заявки фрилансеров

yadroid
46 лет
18 лет в сервисе
Был
день назад
14 лет назад