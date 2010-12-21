Перевести растр в вектор

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Завершен13 заявок474 просмотра

Есть несколько объектов (картинка во вложении).

Надо перевести растровое изображение в векторный вид. Объекты будут использоваться во флеше, поэтому в идеале будет предоставить результат работы в файле FLA. Если нет такой возможности, то подойдет CDR.

Заливку объектов надо сделать как на картинке, абрис минимальной толщины, но чтобы грани объектов читались.

Пожалуйста, пишите цену и срок сразу в заявке.

14 лет назад
alex_ap
46 лет
17 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

medvedart
42 года
15 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
14 лет назад
$25
1 день
Александр аккуратно и внимательно выполнил заказ. Учел все дополнительные пожелания. Рекомендую к сотрудничеству как ответственного исполнителя.
Очень приятно было работать Грамотное, четкое ТЗ, спокойная и приятная работа по проекту, своевременная оплата. Всем рекомендую к сотрудничеству!

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medvedart
42 года
15 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
14 лет назад

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