Перевести растр в вектор

Есть несколько объектов (картинка во вложении).

Надо перевести растровое изображение в векторный вид. Объекты будут использоваться во флеше, поэтому в идеале будет предоставить результат работы в файле FLA. Если нет такой возможности, то подойдет CDR.

Заливку объектов надо сделать как на картинке, абрис минимальной толщины, но чтобы грани объектов читались.

Пожалуйста, пишите цену и срок сразу в заявке.