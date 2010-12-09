Photoshop + CorelDraw

Есть стенд в CorelDraw, нужно отредактировать пару фотографий в фотошопе (обрезать волосы, вклеить галстук и подобное) и вставить их в CorelDraw.

Требования:

1. Наличие связи по icq и телефону (по Украине).

2. Быть на связи в течении рабочего дня в понедельник.

В понедельник я напишу или позвоню Вам, скину материал и через час-два Вам необходимо будет прислать мне сделанную работу.